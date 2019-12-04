Джигурда назвал точную сумму многомиллионного наследства Браташ

Эпатажный артист спустя три года после развода готов вновь связать себя узами брака с любимой. Тем более, что вскоре он снова разбогатеет.

Никита Джигурда длительное время вел судебные разбирательства из-за наследства своей подруги Людмилы Браташ, которая все свое многомиллионное состояние завещала ему, но родственники женщины были с этим несогласны. За минувшие годы артист успел развестись со своей возлюбленной, Людмилой Анисиной, и снова воссоединиться. Сейчас они вновь вместе воспитывают двух наследников.

Не так давно Джигурда выиграл очередной суд. Завещание Браташ было признано действительным. Артист готовится получить наследство, а также получить права на три московские квартиры покойной бизнесвумен. После судебного заседания Никита сразу вылетел во Францию, где его ждет Анисина с детьми. Именно там влюбленные планируют во второй раз стать мужем и женой. «На 23 февраля 2020 года запланирована свадьба», — признался актер. Они выбрали ту же дату, что и в 2008 году, когда впервые сыграли свадьбу.

«Свадьба будет во Франции. Как раз после того, как Большой суд Франции в конце января подтвердит решение Малого суда о вступлении нас с Мариной Анисиной в наследство», — отметил Джигурда.

Ранее появлялась информация, то наследство Браташ оценивается почти в миллиард рублей. Эпатажный артист пояснил, что имущество оценивается не в такую большую сумму, но все же весомую. «Речь идет о 250 миллионах рублей — это оценка вообще всего имущества», — поделился он. Иск родственников Браташ был отвергнут, поэтому теперь актер ждет, пока суд выдаст разрешение на вступление в наследство, пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее Никита признался, что запретил своей возлюбленной делать ЭКО. Он переживает за здоровье Анисиной. Его напугали слухи об Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком. Всего год назад актриса родила дочку. Пока никто точно не может сказать, что стало толчком для развития болезни.