Удивительное рядом: лошадь в салоне самолёта поразила пассажиров

Невероятно, но животное попало на авиарейс на законных основаниях.

На одном из американских авиарейсов в салоне самолёта был замечен пони. Маленькая лошадь, одетая в разноцветный комбинезон, как ни в чём не бывало, стояла рядом с одним из пассажиров. Удивительная фотография быстро разлетелась по интернету и попала в Instagram-аккаунт под названием Passengershaming, что в переводе означает «Стыд пассажиров». На страничку подписано свыше миллиона человек.

Под фотографией тысячи комментариев, где одни подписчики умиляются картинке, а другие негодуют по поводу присутствия столь крупного животного на борту самолёта.

Между тем, по сообщению издания Mirror, лошадь оказалась в салоне на законных основаниях. По закону США о защите прав инвалидов кошки, собаки и лошади входят в перечень служебных животных, разрешённых к перевозке на самолётах.

Напомним, что российская авиакомпания «Аэрофлот» не допускает на борт животных тяжелее 8 кг. Поэтому история с котом Виктором на фоне американской лошади на борту выглядит абсурдом.

К слову, комментаторы отмечают, что в случае аварийной ситуации такое соседство может оказаться опасным:

«А что если будет экстренная эвакуация? Люди умирали из-за чьего-то дурацкого багажа, а тут целая лошадь! Как это соответствует стандартам безопасности?», – спрашивает один пользователь.

«Да это же вообще негигиенично! Я что должна заплатить бешеные деньги за билет на самолёт, чтобы лететь как в стойле? Совсем с ума сошли? Им что мало кошек и собак в салоне?!», – возмущается другой.

«Боже, у американских лошадей больше прав, чем у меня», – иронизирует третий.