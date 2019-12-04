Забавности: хозяин потратил 45 минут, чтобы собрать 8 собак за покерным столом

Удивительная фотография животных уже стала вирусной в сети.

В интернете стала вирусной фотография восьмерых собак, которые с растерянными мордами чинно сидят за столом для покера. Интересно, что все псы – представители разных пород. Хозяин отметил, что потратил 45 минут, чтобы сделать этот удивительный снимок.

«Коллеги: как прошёл ваш День Благодарения?

Я: Ну, мы потратили 45 минут, пытаясь сделать эту фотографию, так что, я бы сказал, довольно здорово прошёл!»

За несколько часов фотография собрала почти 30 тысяч лайков на популярном портале Reddit и стала вирусной в соцсетях. Комментаторы умиляются и гадают, что происходит за кадром, озвучивая возможные мысли собак:

«Но нам сказали, что будет индейка!» – объяснил растерянный вид пёсиков один из пользователей.

«Во главе стола сидит умудрённый жизнью отец семейства. Милота!» – написал другой.

«Хозяин – герой! Результат стоит каждой потраченной минуты))», – восхитился ещё один комментатор.