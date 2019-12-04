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Обнимашкам быть: люди и звери празднуют День объятий 

4 декабря – идеальный день, чтобы обнять своих питомцев и любимых людей. 

Обнимашкам быть: люди и звери празднуют День объятий 
Обнимашки. Кадр ютуб

День объятий празднуется несколько раз в году – 21 декабря, 4 декабря, 4 июня, 9 августа и не только. Декабрьский праздник появился в студенческой среде в 70-х годах и с тех пор отмечается во всем мире под названием International Hug Day.

В честь праздника люди обнимают, как своих близких, так и незнакомцев на улице. Отдельное удовольствие доставляют обнимашки с братьями нашими меньшими. Причем обниматься любят не только коты и собаки, но тигры, обезьяны и разнообразные птицы. Удивительная милота!

Кстати, ученые утверждают, что дружеские объятия могут повысить иммунитет, укрепить центральную нервную систему и стимулировать выброс гормонов счастья, что благоприятно сказывается на всем организме. По некоторым исследованиям, каждому человеку для гармоничного функционирования необходимо около семи объятий в день.

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Обнимашкам быть: люди и звери празднуют День объятий 
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