Обнимашкам быть: люди и звери празднуют День объятий 

День объятий празднуется несколько раз в году – 21 декабря, 4 декабря, 4 июня, 9 августа и не только. Декабрьский праздник появился в студенческой среде в 70-х годах и с тех пор отмечается во всем мире под названием International Hug Day.

В честь праздника люди обнимают, как своих близких, так и незнакомцев на улице. Отдельное удовольствие доставляют обнимашки с братьями нашими меньшими. Причем обниматься любят не только коты и собаки, но тигры, обезьяны и разнообразные птицы. Удивительная милота!

Кстати, ученые утверждают, что дружеские объятия могут повысить иммунитет, укрепить центральную нервную систему и стимулировать выброс гормонов счастья, что благоприятно сказывается на всем организме. По некоторым исследованиям, каждому человеку для гармоничного функционирования необходимо около семи объятий в день.