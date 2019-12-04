«Теперь официально»: Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Булатова

Виктория Лопырева стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Ходят слухи». В интервью 36-летняя модель откровенно заговорила о личном, подтвердив свое замужество. На съемках программы девушка появилась с заветным кольцом на безымянном пальце, заявив, что ее «окольцевали». Бизнесвумен не стала скрывать своей радости по этому поводу.

«Называю Игоря мужем, потому что он мой муж… Теперь официально! Мы поженились… Ношу такое маленькое незаметное колечко», — добавила Виктория.

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По словам девушки, ей бы очень хотелось рассказать красивую историю о том, как Игорь подъехал к ней в карете и все было усыпано лепестками роз. Но все обстояло немного не так. Пожениться влюбленные решили, когда Виктория находилась в интересном положении.

«Мы расписались. Но в качестве свадьбы… в нашем случае это должна быть какая-то крутая вечеринка. У нас столько друзей по всему миру. На это у меня просто тогда не было сил. Думаю, все будет! У нас с Игорем была очень красивая церемония росписи в Грибоедовском дворце бракосочетания. Были только самые близкие родственники. Моя и его семья. Все очень душевно. Посидели. Это была свадьба моей мечты», — добавила модель.

Напомним, что в феврале Виктория Лопырева впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Вместе с любимым мужчиной она обосновалась в Майами. Там же появился на свет и первенец модели.