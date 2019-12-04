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Писательницу Людмилу Петрушевскую затравили из-за шоу Собчак про геев

Интервью светской львице дал сын писательницы – известный художник Федор Павлов-Андреевич.

Писательницу Людмилу Петрушевскую затравили из-за шоу Собчак про геев
Людмила Петрушевская. Фото Виктора Гусейнова. КП.

Знаменитый художник Федор Павлов-Андреевич не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Вот и на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он открыто сказал, что гей. Мужчина признался, что живет в особом понимающем его наклонности мире, поэтому не сильно страдает от нападок антагонистов. Тем не менее, он прекрасно осознает, что последствия его открытого выступления могут быть негативными. Так и произошло.

Однако печальная участь постигла вовсе не самого Федора, а его не менее знаменитую мать-писательницу. В Интернете хейтеры устроили настоящую травлю женщине, пишет КП со ссылкой на социальные сети.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
Федор Павлов-Андреевич  (слева). Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»

Некоторые поклонники таланта Петрушевской заявили, что стали относиться к ней иначе и даже выбросили ее книги. На этот выпад женщина ответила вполне спокойно, дескать, многие чистят свои квартиры от хлама и, наверняка, в нем оказываются и ее труды.

Сексуальную ориентацию сына она считает особенностью, которая ничем не мешает окружающим. А по характеру парень очень добрый, постоянно помогает угнетенным и больным. Недавно, к примеру, он спас нищего парня, оплатив ему операцию.

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Тэги:

Ксения СобчакЛюдмила ПетрушевскаяНовости googleшоу "Осторожно Собчак"
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Писательницу Людмилу Петрушевскую затравили из-за шоу Собчак про геев
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