НОВОСТИ

«Я на плановой проверке»: Валдис Пельш вышел на связь после новости о госпитализации

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro российский телеведущий прокомментировал сообщение о том, что его доставили в одну из московских больниц.

«Я на плановой проверке»: Валдис Пельш вышел на связь после новости о госпитализации
Валдис Пельш (Фото: Globallookpress.com)

52-летний Валдис Пельш в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировал новость о том, что его доставили в одну из столичных клиник. Российский телеведущий вышел на связь после сообщений о срочной госпитализации. Сам шоумен настаивает на том, что в данный момент проходит плановое обследование в центре Вишневского. И уже этим же вечером телеведущий планирует вернуться домой. Таким образом, Валдис не останется на ночь в больнице. Сейчас артист сдает необходимые анализы и выполняет указания медперсонала для прохождения всех необходимых исследований.

Пельш не стал говорить о своем самочувствии. Однако, судя по намерению телеведущего выписаться из больницы, его состояние не вызывает опасений.

«Я на плановой проверке в центре Вишневского. А уже вечером поеду домой», — отметил Валдис.

Как сообщал «Пятый канал», телеведущего доставили в клинику в среду, 4 декабря. По поступившей информации, он жаловался на боли в области грудной клетки.

В беседе с Teleprogramma.pro концертный директор телеведущего Табриз Шахиди раскритиковал репортеров, которые пытаются получить какой-то «супер эксклюзив», сославшись на срочную госпитализацию знаменитостей.

«Коллеги! Вы зачем каждый раз с таким остервенением звоните? Вы хотите услышать плохие новости? Не дождетесь! Все у Валдиса Пельша отлично, чувствует себя прекрасно. Телеведущий заехал на плановое обследование в клинику и уже вечером будет дома. Все очень хорошо», — заявил представитель Пельша.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезньВалдис ПельшгоспитализацияОбщество
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я на плановой проверке»: Валдис Пельш вышел на связь после новости о госпитализации
Интересно?
Поделись с друзьями: