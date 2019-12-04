«Я на плановой проверке»: Валдис Пельш вышел на связь после новости о госпитализации

52-летний Валдис Пельш в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировал новость о том, что его доставили в одну из столичных клиник. Российский телеведущий вышел на связь после сообщений о срочной госпитализации. Сам шоумен настаивает на том, что в данный момент проходит плановое обследование в центре Вишневского. И уже этим же вечером телеведущий планирует вернуться домой. Таким образом, Валдис не останется на ночь в больнице. Сейчас артист сдает необходимые анализы и выполняет указания медперсонала для прохождения всех необходимых исследований.
Пельш не стал говорить о своем самочувствии. Однако, судя по намерению телеведущего выписаться из больницы, его состояние не вызывает опасений.
«Я на плановой проверке в центре Вишневского. А уже вечером поеду домой», — отметил Валдис.
Как сообщал «Пятый канал», телеведущего доставили в клинику в среду, 4 декабря. По поступившей информации, он жаловался на боли в области грудной клетки.
В беседе с Teleprogramma.pro концертный директор телеведущего Табриз Шахиди раскритиковал репортеров, которые пытаются получить какой-то «супер эксклюзив», сославшись на срочную госпитализацию знаменитостей.
«Коллеги! Вы зачем каждый раз с таким остервенением звоните? Вы хотите услышать плохие новости? Не дождетесь! Все у Валдиса Пельша отлично, чувствует себя прекрасно. Телеведущий заехал на плановое обследование в клинику и уже вечером будет дома. Все очень хорошо», — заявил представитель Пельша.