«Я на плановой проверке»: Валдис Пельш вышел на связь после новости о госпитализации

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro российский телеведущий прокомментировал сообщение о том, что его доставили в одну из московских больниц.

52-летний Валдис Пельш в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировал новость о том, что его доставили в одну из столичных клиник. Российский телеведущий вышел на связь после сообщений о срочной госпитализации. Сам шоумен настаивает на том, что в данный момент проходит плановое обследование в центре Вишневского. И уже этим же вечером телеведущий планирует вернуться домой. Таким образом, Валдис не останется на ночь в больнице. Сейчас артист сдает необходимые анализы и выполняет указания медперсонала для прохождения всех необходимых исследований.

Пельш не стал говорить о своем самочувствии. Однако, судя по намерению телеведущего выписаться из больницы, его состояние не вызывает опасений.

«Я на плановой проверке в центре Вишневского. А уже вечером поеду домой», — отметил Валдис.

Как сообщал «Пятый канал», телеведущего доставили в клинику в среду, 4 декабря. По поступившей информации, он жаловался на боли в области грудной клетки.

В беседе с Teleprogramma.pro концертный директор телеведущего Табриз Шахиди раскритиковал репортеров, которые пытаются получить какой-то «супер эксклюзив», сославшись на срочную госпитализацию знаменитостей.