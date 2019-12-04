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«Услышала стук во сне»: Слуцкая рассказала, как спасла свою маму

Оказалось, что у матери фигуристки отказали почки.

«Услышала стук во сне»: Слуцкая рассказала, как спасла свою маму
Слуцкая едва не потеряла мать/http://globallookpress.com/

Двукратный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как спасла от верной смерти собственную мать Наталью. В 2003 году у женщины неожиданно для всех отказали почки. По счастливой случайности, она в этот день оказалась вместе со своей дочерью, что и спасло ее жизнь.

Наталья Слуцкая. Фото
Слуцкая спасла мать от верной смерти/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мама жила одна. Это было через год после Солт-Лейк-Сити. Она осталась в ту ночь со мной, хотя и хотела уехать домой. Говорила, что даже щетку зубную с собой не взяла. А потом во сне я услышала стук. Она рукой ударила о спинку кровати. Мама потеряла сознание. Я вызвала скорую. Пришел врач сборной России. Меня не пускали в номер. Врачи не могли понять, что случилось. Маму вскоре увезли в больницу», — сказала фигуристка.

Оказалось, что у мамы Ирины Слуцкой отказали почки. «Весь мир для меня перевернулся. Мама была в реанимации. Но я вышла на лед и выступала. Принято было решение откатать программу на ближайших соревнованиях. Но каталась я, честно вам скажу, на автомате», — заявила спортсменка.

После соревнований у нее и Натальи Слуцкой началась совсем другая жизнь. «Мы должны были приспособиться к маминому состоянию. Это было очень тяжело. Мы доказали, что можно жить на диализе даже с такой серьезной болезнью», — заметила Ирина Слуцкая.

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Тэги:

Ирина СлуцкаяНаталья СлуцкаяПрограмма "Судьба человека"
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«Услышала стук во сне»: Слуцкая рассказала, как спасла свою маму
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