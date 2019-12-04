«Продолжайте верить и надеяться!»: сбежавшая кошка нашлась через 536 дней

Когда американская пара Минди и Люк Крайнеры принесли домой приютского рыжего кота по кличке Кэт, тот был очень застенчивым. Он сторонился людей и вёл себя неприветливо.

«Но по глазам котика было видно, что ему просто нужна любовь! Так и произошло, скоро Кэт освоился. А когда у нас родился ребёнок, они сразу полюбили друг друга», – вспоминает хозяйка.

В конце концов кот так осмелел, что запросто гулял по двору и окрестностям, но всегда возвращался домой по первому зову. Но однажды Кэт пропал. Отчаявшиеся хозяева обыскали все соседние улицы, расклеили объявления и написали о пропавшем рыжем коте во все соцсети.

«Мы каждую ночь ходили по улицам, выкрикивая имя нашего котика. Мы оставляли миску с едой снаружи, надеясь, что Кэт вернётся на запах. Однако недели превращались в месяцы, потом минул год и с каждым днём трещина в моём сердце становилась всё больше», — рассказала Минди изданию Thedodo.

И вот когда надежда была почти потеряна, в доме Крайнеров раздался звонок. С ними связалась сотрудница центра контроля за животными и сообщила, что их кот недавно был на лечении. Оказалось, что полтора года назад кошку нашёл мужчина, посчитал её бездомной, забрал к себе домой и всё это время ухаживал за зверем. Правда выяснилась, когда котика сбил автомобиль, и обеспокоенный мужчина повёз питомца в клинику. Там ветеринары нашли микрочип, просканировали его и узнали имена настоящих хозяев.

«Я мчалась туда, не чувствуя под собой ног, я боялась, что это ошибка. Мне дали адрес этого мужчины и когда я приехала, то сразу увидела Кэт. Он сидел на крыльце, и это точно был мой потерянный кот. Я присела рядом на ступеньки, опасаясь, что напугаю котика, но Кэт сразу прыгнул мне на колени и замурлыкал. Как будто и не было этих 536 дней разлуки», – вспоминает счастливая хозяйка.

Теперь Краймеры думают, как уберечь кота от подобной истории и призывают всех владельцев домашних животных ставить своим питомцам микрочипы.

«Мы надеемся, что наша история даст надежду другим людям, потерявшим своих животных. Продолжайте верить и надеяться! И обязательно ставьте питомцам чип, чтобы в случае чего у вас был шанс воссоединиться», – сказал Люк Крайнер.