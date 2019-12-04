«Жадность и подлость»: родители Фриске грабили собственного внука

Дмитрий Шепелев на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» сделал сенсационное заявление: родители Фриске никогда не были близки со старшей дочерью, а с внуком Платоном они не встречаются по собственной воле. Но, главное – они постоянно пытаются оторвать кусок наследства Жанны у ее собственного сына.

Шепелев напомнил, как Первый канал собрал на лечение Жанны около 1 млн рублей. «Часть из них мы действительно потратили на лечение, все остальные лежали на ее счету и за каждую потраченную в медицинских целях (и только в медицинских) копейку мы отчитывались и отправляли справки, чеки и прочее. Жанны не стало и, когда пришел момент распределения наследства у нотариуса, мы узнали, что на ее личных счетах – ноль. И на счете Русфонда, где был 21 млн рублей – тоже ноль», — вспомнил Шепелев старую историю.

Узнав об исчезновении денег, он посмотрел выписки из банка. И из них увидел, что за несколько дней до смерти Фриске ее родители сняли все средства со счетов. Этот поступок сделал маленького Платона должником перед Русфондом, поскольку пропавший 21 млн распределили между ближайшими родственниками – родителями Жанны и ребенком.

«Ну вот скажи, как это можно объяснить? Как можно сказать, что они хорошие? Ты кинул внука на 7 млн рублей! Любящие бабушка и дедушка будут сделать такое?» — удивился ведущий Первого канала.

В итоге долг Платона перед фондом выплатил Шепелев. Но и это еще не все. По словам Дмитрия, родители Жанны некрасиво поступили при оформлении недвижимости дочери. Напомним, гражданский муж экс-солистки «Блестящих» выкупил долю родителей Жанны в доме, который он вместе с женой строил за городом, чтобы те могли рассчитаться с долгами перед Русфондом.

«Они говорили: «Нам ничего не надо, у нас все есть. Мы все записываем на ребенка, квартира –ребенку, дом – ребенку». Я выкупаю долю в нашем доме с Жанной, оформляю ее на нас. Но перед тем, как это сделать, я вижу, что эта доля оформлена на самом деле не на ребенка. А на бабушку и дедушку. Это не про любовь! Это про жадность, воровство и подлость! Вот о чем эта история», — в сердцах поведал журналист.

Он твердо намерен в будущем рассказать Платону о всех подлостях дедушки и бабушки по маминой линии, которые они совершали против собственного внука.