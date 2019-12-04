«Убеждал этого не делать»: Шепелев — о том, почему родители Фриске не видятся с внуком

Дмитрий Шепелев на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказал, почему родители Жанны Фриске не видятся с внуком Платоном. По словам ведущего, они сами приняли такое решение. Никто им не запрещал свидания с мальчиком.

«Есть решение суда, который инициировали они же. Не я, а именно они хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, когда мы еще с ними общались. Я говорил им: «Это будет против вас. Не нужно!» На тот момент у них была возможность видеться с Платоном, мама Жанны приходила ко мне, оставалась с ним. То есть все более-менее было нормально», — рассказал он.

Однако родители Жанны захотели, чтобы порядок общения с ребенком был принят официально и зафиксирован документально. «Причем требования там были совершенно неадекватные. Чтобы он там жил! Не он от меня к ним ездил, а от них ко мне!» — возмутился Дмитрий.

В итоге суд установил следующий порядок общения: 1,5 часа 2 раза в месяц родители Жанны могут встречаться с внуком. На эти свидания они просто-напросто не являются, заявил Шепелев. «Но зато приходят на разные ток-шоу, в которых их рады видеть. И рассказывают, какой я ужасный отец и не разрешаю встречи с мальчиком».