Танцзал, шелковые стены и вид на Кремль: в Москве сдают квартиру за 600 тысяч рублей

И это не единственное подобное предложение на рынке недвижимости.

Снять жилье в Москве можно на любой вкус, главное, чтобы кошелек соответствовал запросам. Кто-то довольствуется «бабушкиным вариантом» с коврами на стенах, лишь бы дешевле, а кто-то может позволить себе купаться в роскоши. Для последних на рынке тоже есть предложения, да такие, что у многих простых людей захватывает дух.

Совсем недавно для аренды стала доступна квартирка за 600 тысяч рублей в месяц. Нет, это не шутки. Владелец хочет за свою недвижимость на улице Косыгина больше полумиллиона рублей. Получается, что за год набежит 7 миллионов 200 тысяч рублей.

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«Этот лот — самое дорогое предложение ноября на рынке недвижимости однокомнатных квартир в старых границах Москвы», — признают в агентстве Инком-Недвижимость.

Итак, что же есть в квартире такого, чтобы за ее аренду можно было выложить цену целой «однушки»? В агентстве, которое сдает жилье, объясняют, что объект в 18 минутах ходьбы от метро. Далековато? Зато площадь в 250 квадратных метров и стены обтянуты натуральным шелком! Вот, видимо, за него владелец накинул в цену лишний нолик.

Удивительно, но при такой дороговизне объекта, фото собственник не предоставил, только словесное описание: на полу ламинат, система климат-контроля и танцзал. Вот все и встало на свои места — за баснословные деньги сдается вовсе не «однушка», как было заявлено в объявлении, а коммерческое помещение на первом этаже жилого дома, пишет «Комсомольская правда»

Стоит признать, что на сайтах с объявлениями можно найти более честные варианты и за такие же деньги. Например, квартира с видом на Кремль: 39 квадратов, театры, рестораны, метро и Госдума в шаговой доступности. За возможность жить в самом сердце столицы придется заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Так что доступность метро очень даже кстати, после таких трат денег на заправку авто может и не остаться.

Если вы думаете, что подобные предложения спросом не пользуются, то глубоко заблуждаетесь: «однушечку», что называется, оторвали с руками.

А вот еще один завидный объект: 110 квадратов в в элитном доме в проезде Березовой рощи, недалеко от станции метро «Полежаевская». Авторский дизайн-проект, дорогая мебель и бытовая техника — 200 тысяч рублей.

Почетное третье место у квартиры на 40-м этаже небоскреба «Империя» на Пресненской набережной. Рядом со станцией метро «Деловой центр». За возможность проживать на 50 кв.м придется платить ежемесячно по 150 тысяч рублей.

Четвертое место — однокомнатная квартира в 65 кв.м в ЖК «Крылатская Панорама» — 130 тысяч рублей: уникальный дизайн, панорамное остекление.

Замыкает пятерку лидеров объект на Смоленской улице: студия в 45 кв.м с новеньким ремонтом и ежемесячным платежом в 110 тысяч рублей.