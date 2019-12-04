«Моя жена получает 8500 рублей»: Лещенко высказался о низких пенсиях в России

Музыкант Лев Лещенко заявил, что пенсии в России – это кощунство. Сам он свое пособие, получаемое от государства, тратит полностью на благотворительность. При этом он признался, что у него мизерная пенсия, «за которой даже ходить унизительно».

«И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор. Моя жена получает 8500 рублей. Хотя она работала в творческой среде. Как это может быть?» — задался он вопросом.

Как он заметил, в стране декларируется средняя пенсия в 25 тысяч рублей. Но, как считает певец, это самое настоящее вранье. С этим он смириться не может.

Также певец не поддержал слова, которые не так давно сказал его приятель Вячеслав Добрынин. Напомним, что музыкант заявил, что все артисты в российском шоу-бизнесе недалекие. Как отметил Лещенко, Слава, с которым он на постоянной связи, стал в последнее время ворчливым. Он заметил, что сейчас в стране другой спрос и другие предложения. Кричать «Я написал сто хитов, а остальные дураки» – неправильно, сообщает «Комсомольская правда».