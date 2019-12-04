Участники балета «Кострома» рассказали о ДТП в Подмосковье

Тем не менее, долго задерживаться в Подмосковье артисты не собираются и уже в среду, 4 декабря, планируют отправиться домой.
«Днем труппа выезжает в Кострому. У нас все в гостинице отдыхают», — добавила Вешкина.
По информации ГИБДД, авария произошла на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе. Столкнулись частный автобус и грузовик. Всего в пассажирском транспорте находилось 48 человек.
С приходом зимы в России случилось сразу несколько крупных аварий с участием пассажирского транспорта. 3 декабря на 763 км трассы М4 «Дон» перевернулся междугородний автобус Запорожье — Ростов, 17 человек получили травмы.
А чуть ранее в Белгородской области опрокинулся рейсовый «Пазик», в салоне находилось 15 человек, пятерым потребовалась помощь врачей, сообщает сайт Радио «КП».
1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус, водитель которого не справился с управлением, упал с моста через реку. 19 человек, среди которых водитель и двое детей, погибли. Еще 19 госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пишет сайт argumenti.ru.