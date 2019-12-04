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Участники балета «Кострома» рассказали о ДТП в Подмосковье

Их автобус столкнулся с грузовиком в Одинцово.

Участники балета «Кострома» рассказали о ДТП в Подмосковье
Артисты балета "Кострома" рассказали об аварии в Подмосковье ФОТО: Сергей ГАПОН/КП
Представительница национального балета «Кострома» Мария Вешкина рассказала об аварии, которая произошла в Одинцовском городском округе Подмосковья. Пассажирский автобус, в котором находилась труппа, столкнулся с грузовиком.
Все случилось в ночь на 4 декабря, артисты возвращались с гастролей.
«Мы возвращались с гастролей в нашем автобусе, когда попали в аварию. Пострадали восемь человек, у всех ушибы», — рассказала Вешкина телеканалу «360». Прибывшие на вызов медики госпитализировали людей в больницу, многие после получения необходимой помощи попросили отпустить их.Вешкина делится, что столкновение стало полной неожиданностью. Дорога из Смоленска в Кострому проходила спокойно, но в Московской области случилась беда. Пока виновника аварии не называют. В ситуации разбираются инспекторы ГИБДД, которые установят, кто спровоцировал ДТП.

Тем не менее, долго задерживаться в Подмосковье артисты не собираются и уже в среду, 4 декабря, планируют отправиться домой.

«Днем труппа выезжает в Кострому. У нас все в гостинице отдыхают», — добавила Вешкина.

По информации ГИБДД, авария произошла на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе. Столкнулись частный автобус и грузовик. Всего в пассажирском транспорте находилось 48 человек.

С приходом зимы в России случилось сразу несколько крупных аварий с участием пассажирского транспорта. 3 декабря на 763 км трассы М4 «Дон» перевернулся междугородний автобус Запорожье — Ростов, 17 человек получили травмы.

А чуть ранее в Белгородской области опрокинулся рейсовый «Пазик», в салоне находилось 15 человек, пятерым потребовалась помощь врачей, сообщает сайт Радио «КП».

1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус, водитель которого не справился с управлением, упал с моста через реку. 19 человек, среди которых водитель и двое детей, погибли. Еще 19 госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пишет сайт argumenti.ru.

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Участники балета «Кострома» рассказали о ДТП в Подмосковье
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