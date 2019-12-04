«Самое трудное — убедить себя»: Канделаки рассказала, как похудела

Первое, что она сделала – это избавилась от пищевой зависимости.

Тина Канделаки выпускает в конце декабря книгу «Pro тело», в ней она рассказывает, как из пышки превратилась в красотку со стройным подтянутым телом. Телеведущая признается, что сделать ей это было совсем непросто — будущая звезда воспитывалась в хлебосольной грузинской семье, и пищевые привычки давали о себе знать. Поэтому первое, что она сделала на пути к совершенству, — это перестроила свой мозг и сломала свои гастрономические стереотипы.

«Теперь, приблизившись к оптимальной физической форме, я хорошо понимаю, что главную роль в моем преображении сыграла смена пищевых привычек. Самое главное и самое трудное — убедить себя правильно питаться», — процитировал Тatler Канделаки.

Диетолог Елена Соломатина подтвердила слова ведущей — путь к совершенству действительно начинается с внутреннего желания изменить себя и свое питание. Однако мучное и сладости для некоторых порой равнозначны вредным привычкам.

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Человеку нужно постепенно вводить в свой рацион салаты и супы, заменяя ими любимые калорийные продукты. Они хорошо заполняют желудок и дают первое чувство насыщения. Постепенно количество полезных продуктов в рационе нужно увеличивать, а калорийных — уменьшать.

«Не торопитесь, ешьте медленно, оставляйте любимые высококалорийные продукты на конец трапезы. Сделайте перед десертом перерыв, отвлекитесь. Нередко люди в этот промежуток забывают о том, что хотели съесть булку или пирожное», — посоветовал диетолог читателям Teleprogramma.pro. View this post on Instagram A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Nov 16, 2019 at 2:20am PST

По словам врача, окончательное чувство насыщения поступает в мозг только через 20 минут после принятия пищи, поэтому важно оттянуть этот момент. Елена Соломатина также посоветовала сильно не истязать себя, оставить сладкое в рационе, но заменить его на что-то более полезное.

«Это могут быть сухофрукты, натуральная пастила. Не ешьте их бездумно, а только после основного принятия пищи, вдумчиво, наслаждаясь. Могут помочь теплые напитки, например, какао с низким содержанием молока, цикорий. Постепенно организм будет меньше хотеть сладкого», — объяснил эксперт.

По словам диетолога, приблизительно через 2-3 недели пищевые стереотипы должны измениться. Правда, у всех это происходит по-разному.