«Держусь пока еще»: жена Джигана рассекретила дату четвертых родов

Оксана Самойлова подметила, что она редко делится новыми снимками в ожидании момента, когда ее живот немного подрастет.

31-летняя Оксана Самойлова и ее супруг – рэпер Джиган – готовятся к очередному пополнению в семействе. Напомним, что в семье подрастают три дочери: Ариеле восемь лет, Лее – пять, а крошке Майе два годика. На личной страничке в Instagram будущая мама обратилась к поклонникам с вопросом, предложив им угадать, на каком месяце беременности она находится.

По словам супруги Джигана, она была удивлена тому обстоятельству, что многие из ее подписчиков не ошиблись в своих предположениях: написав, что у Оксаны идет 30-я неделя. Сама Самойлова решила рассекретить дату четвертых родов, отметив, что срок ее беременности составляет 29 недель. А малыш появится на свет не раньше первой половины февраля 2020 года.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная Джигана рассказывала о том, что для них с мужем известие о ее четвертой беременности стало полной неожиданностью. О том, что у них будет еще один малыш, Оксана узнала на отдыхе. Тогда они с семьей находились за границей. Самойлова поспешила к докторам, и весь оставшийся отпуск она провела в больнице под капельницами. Сейчас Оксана чувствует себя отлично и ее ребенку ничего не угрожает.

«У меня в эту беременность практически нет фоток… Очень маленький живот… я жду, когда он станет огромным», – добавила возлюбленная Джигана.

Девушка призналась, что старается придерживаться правильного питания и не «выедать весь холодильник перед сном».