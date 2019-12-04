«У нас детей не будет»: Свиридова объяснила, почему не выходит замуж за молодого бойфренда

57-летняя певица Алена Свиридова объяснила, почему не собирается узаконивать свои отношения с Давидом Варданяном, который моложе звезды на 14 лет.

Любимица публики не скрывает, что испытывает слабость к молодым мужчинам, в обществе ровесников ей скучно. Ведь они постоянно рассказывают про своих детей и внуков. Эта позиция не близка звезде, она убеждена, что люди должны жить своей жизнью, а не доживать, опекая отпрысков.

«Лично мне все еще интересно реализовываться, узнавать что-то новое, а не почивать на лаврах и зудеть по поводу, какая сейчас молодежь!» — рассказала она КП.

14 лет, которые разделяют ее и Давида, на самом деле ощутимы, признается Свиридова. Иногда ей кажется, что он не понимает того, к чему давно пришла она. А иногда это даже откровенно раздражает.

В оформлении отношений с возлюбленным Алена не видит никакого смысла.

«У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак», — сказала она.

Заметим, что у Алены Свиридовой есть двое сыновей. Старший Василий живет в Канаде вместе со своим отцом, первым мужем певицы Сергеем Свиридовым. Наследнику уже 39 лет, он работает программистом.

Младшему Грише 15 лет, он закончил кадетское училище, в настоящее время обучается в актерской школе. Мальчик появился в гражданских отношениях Свиридовой с Дмитрием Мирошниченко, бывшим манекенщиком и телеведущим.

Между этими союзами певица вступала также в брак с сотрудником американского посольства в России Генри Пикоком. В этих отношениях дети не появились.