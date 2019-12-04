«Враг России!»: Певцов обрушился гневной отповедью на Познера

Дмитрий Певцов поругался с Владимиром Познером прямо во время программы «Большая игра». Актеру не понравилось, что журналист поддержал аборты и сексуальные меньшинства. Вывод артист сделал однозначный – Познер выступает против интересов россиян.

В ходе беседы о «либеральном тоталитаризме» собеседники подняли тему трансгендерности и гомосексуализма. Познер заявил, что гомосексуальность является обычным биологическим явлением, дескать, он сам биолог по образованию и совершенно точно знает, что 10% рождаются с этим. Якобы это не отклонение и не извращение, а просто данность.

Кроме того, в программе заговорили о запрете абортов. Познер оказался категорическим противником этой идеи, сравнив ее со «средневековым мракобесием».

Все эти выпады вызвали у Дмитрия Певцова бурю эмоций. «Это вранье, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог. Но самое главное – не его научная компетенция, а нежелание видеть, что эти отклонения – не норма», – ответил Певцов на высказывания Познера о гомосексуализме. По его мнению, если поддерживать идею о том, что это нормально, продолжение рода и рост народонаселения будут под вопросом. Так же обстоит дело и с абортами.

Дмитрий заявил, что Познеру не просто плевать на страну, в которой он сейчас живет и работает, он намеренно делает ей плохо своими словами и действиями.

«Чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать – ему будет приятнее. Он не русский по духу. Это – враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла», – процитировал артиста сайт «Царьград».

Певцов напомнил, что Владимир Александрович является гражданином Израиля, родился во Франции, где имеет в собственности недвижимость. Поэтому Россия для него – лишь место для получения личной выгоды.

Напомним, недавно в адрес Владимира Познера высказывался Андрей Малахов. По его словам, знаменитый журналист с французскими корнями очень непорядочно поступил со своей супругой Екатериной Орловой, бросив ее после 40 лет совместной жизни. Женщина, пытаясь сохранить свой брак, панически худела и приводила себя в порядок, однако это не помогло и Владимир Александрович оставил ее.

Но хуже всего то, считает Малахов, что он даже не пришел на ее похороны, когда женщина скончалась в одиночестве от рака. Ведущий «Прямого эфира» не может простить своему коллеге такого отношения к близким и не желает общаться с ним.