3 млн рублей за один корпоратив: журналисты посчитали доходы Ротару

Постепенно стали утихать споры вокруг приезда народной артистки Софии Ротару в Россию на Новый год. Звезда примет участие в телевизионном шоу «Песня года» бесплатно. И это не раз подчеркивал ее директор, отвечая на нападки о меркантильной заинтересованности певицы в возвращении в нашу страну.

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Однако журналисты КП озадачились и посчитали, сколько на самом деле может заработать София Михайловна на «бесплатном» визите в Россию. Ведь не секрет, что «Песня года» — это хороший PR для любого артиста, повод вспомнить о его существовании и пригласить, к примеру, на новогодний корпоратив.

Стоит одно такое выступление около 3 млн рублей для музыканта уровня Ротару. Причем без особого труда – минут за 40 выступления. Такую сумму заработала певица в прошлом году на одной из московских свадеб. Понятно, что на Новый год единичным заказом София Михайловна не обойдется. Кстати, проезд артистки в Москву уже оплачен, то есть минус траты на транспорт.

А теперь прибавим к корпоративам доход Ротару от инвестиций в недвижимость и прочие активы. Это плюс 5 млн рублей в год. Чек от бизнеса звезды – отеля в Ялте – еще плюс 4 млн рублей в год. Ну и не забудем про пенсию, по российским меркам просто царскую – около 32 тыс. рублей в месяц.

Не правда ли, итог неплохой? И это без учета концертов Ротару на Украине.