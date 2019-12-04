Крид после ухаживаний за дочкой Заворотнюк переключился на Юлию Зиверт

Певца Егора Крида заподозрили в романе с популярной поп-звездой Юлией Зиверт, чьи хиты Life и «Зеленые волны» за последние месяцы успели порвать все музыкальные чарты. Отметим, что слухи о бурной личной жизни рэпера ходят давно. К примеру, известно, что он пытался выстроить отношения с актрисой Мирославой Карпович.

Также в его «послужном списке» ухаживания за дочкой Анастасии Заворотнюк Анной Стрюковой. Всем также памятен роман исполнителя с Нюшей. Они встречались несколько лет. Крид до сих пор с горечью вспоминает окончание этих отношений. Он даже вынудил певицу выступить с заявлением, что ему пора бы уже повзрослеть и забыть былые обиды.

Отметим, что Егора Крида и Юлию Зиверт впервые увидели вместе несколько дней назад на праздновании юбилея музыкального директора «Муз-ТВ». На кадрах, которые оказались в Сети, Крид обнимал Зиверт за талию, они мило болтали и смеялись. Репортеры спросили, возможен ли их совместный дуэт в недалеком будущем. В ответ Крид сказал, что они «слишком любят друг друга, чтобы портить этим карьеры».

На днях и сама Зиверт высказалась об отношениях с Кридом. Она сказала, что не любит говорить о личной жизни. Роман с Кридом она назвала «чушью несусветной». «Мы с ним потом смеялись, я говорю: «Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!» Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта», — сказала исполнительница, слова которой приводит «Комсомольская правда».