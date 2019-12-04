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«Она поступила неэтично»: Волкова нелестно отозвалась об однофамилице из «Ворониных»

По словам актрисы, звезда сериала могла бы взять фамилию мужа.

«Она поступила неэтично»: Волкова нелестно отозвалась об однофамилице из «Ворониных»
Волкова из "Ворониных" не стала брать другую фамилию/http://globallookpress.com/

Актриса и певица Екатерина Волкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» нелестно высказалась о своей однофамилице, звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой. У актрис отличаются только отчества. Одна из них – Юрьевна, вторая – Валерьевна. Исполнительница отметила, что их часто путают, что лично ей доставляет дискомфорт.

«Она поступила неэтично. Путаница происходит. Меня вызывают на пробы, а по ошибке приглашение посылают ей. Режиссёр в такие моменты в замешательстве. Приходишь, а тебе говорят, что Екатерина Волкова уже забрала приглашение», – заявила она.

Как считает Екатерина Волкова, ее однофамилица, которая еще в 2010 году вышла замуж за танцора Андрея Карпова, уже давно могла бы играть в кино под двойной фамилией. Это бы значительно всем облегчило жизнь.

При этом она вспомнила, что на одном из кинофестивалей журналисты хотели, чтобы две Екатерины Волковы сфотографировались вместе. Она наотрез отказалась это сделать.

Екатерина Волкова за свою карьеру сыграла в более чем шестидесяти кинофильмах и сериалах. Ее лично утверждал режиссер Марк Захаров на роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита». Также она известна своим суперхитом «Она».

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕкатерина ВолковаСериал "Воронины"
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«Она поступила неэтично»: Волкова нелестно отозвалась об однофамилице из «Ворониных»
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