«Взял, да и дал»: Пересильд получила пощечину на съемках фильма от коллеги

Актриса Юлия Пересильд в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, как получила пощечину от своего коллеги по съемочной площадке актера Андрюса Паулавичюса. Эпизод случился в время работы над картиной «Конец сезона», где она сыграла одну из главных ролей. Как сказала звезда, во время работы над пронзительной лентой от актеров требовалась полная самоотдача. Тогда-то Паулавичюс, что называется, и приложился.

Как сказала звезда, сцена экранной ссоры получилась очень выразительной. Особую благодарность актриса выразила режиссеру ленты Константину Худякову. Как отметила Пересильд, сцена с пощечиной была в сценарии, но она могла пройти намного спокойнее.

«Я просто помню, как мы репетировали. То есть он не показывает, а объясняет. Сначала долго рассказывал про музыку, какие-то другие эмоциональные вещи. Потом взял и сказал: «Давайте», — сказала Пересильд Ивану Урганту, вспоминая работу с Худяковым.

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На своего партнера актриса, кстати, зла не держит. «Взял, да и дал», — сказала она, вспоминая эпизод. Паулавичюса она считает очень хорошим актером, который во время работы над фильмом проявил себя как парень-огонь.

Отметим, что Юлия Пересильд никогда не любила рассказывать про личную жизнь. Лишь не так давно стало известно, что ее дети родились от режиссера Алексея Учителя. Как заметила Пересильд, она без ума от своего супруга, несмотря на большую разницу в возрасте. Алексей Учитель старше Юлии Пересильд на 33 года. По сути, она годится ему даже не в дочери, а во внучки.