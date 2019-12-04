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Джигарханян решил встретить Новый год с бывшей супругой

В настоящее время Татьяна Сергеевна улетела в Америку улаживать дела.

Джигарханян решил встретить Новый год с бывшей супругой
Армен Джигарханян. Фото Global look press.

Армен Джигарханян окончательно помирился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Преданная жена не смогла забыть прожитые вместе с народным артистом полвека и простила ему легкий виток в сторону Виталины Цымбалюк-Романовской. Супруги воссоединились и стали жить счастливо.

Однако журналистам стало известно, что недавно Татьяна Сергеевна покинула Россию и вернулась в свой дом в Америке. Неужели супруга все-таки решила оставить больного Армена Борисовича? Ведь не секрет, что скандальный развод с молодой пианисткой наложил серьезный отпечаток на здоровье 84-летней звезды. Совсем недавно таблоиды пестрили сообщениями о том, что Джигарханян попал в терапевтическое отделение одной из московских клиник.

Ситуацию прояснил приемный сын артиста Степан Джигарханян.

«Татьяна Сергеевна действительно прилетела в Лас-Вегас. Дело в том, что у нее в Америке отдельный дом со своим садом. Целое хозяйство, которое требует ухода. Она не может все бросить, собрать чемодан и улететь навсегда в Россию. За домом надо или ухаживать, или продавать. В общем, все не так просто», – рассказал он «Собеседнику».

В целом же в отношениях Армена Борисовича и Татьяны Сергеевны все замечательно. Как только женщина уладит свои дела в Лос-Анджелесе, она тут же купит билет на самолет и прилетит к мужу. Это будет примерно через 2-3 недели. А пока ее нет, Джигарханян остается под присмотром нанятых сиделок.

Новый год Татьяна Власова намерена отметить с супругом, Степан же навестит своих родителей уже после праздника – дела.

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Джигарханян решил встретить Новый год с бывшей супругой
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