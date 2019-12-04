«Ей просто не до измен»: друг Брежневой высказался об отношениях певицы с Меладзе

Друг певицы Веры Брежневой и ее мужа продюсера Константина Меладзе высказался относительно последних слухов в звездной семье. Напомним, что исполнительница удалила все снимки с супругом из социальных сетей. Кроме того, прошла информация, что у Меладзе роман с певицей из группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

«Вера фактически кормит весь продюсерский центр своего мужа. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе. Она впахивает на гастролях. Ей просто не до измен», — сказал друг пары.

Кроме того, он опроверг слухи, что Вера Брежнева беременна от супруга. Об этом также много говорилось за последнее время. В семье все благополучно. В декрет звездная исполнительница пока не собирается.

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Друг звездной пары также отметил, что перед свадьбой Константин Меладзе подарил супруге самое дорогое – свободу. Он позволил исполнительнице запатентовать псевдоним «Вера Брежнева» как собственный товарный знак. Даже если вдруг когда-нибудь звезды расстанутся у Брежневой останется нынешнее сценическое имя, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сама Вера Брежнева с юмором относится к информации, что в их семье с Меладзе произошел разлад. Он не стесняется писать об этом в соцсетях. Не так давно исполнительница рассказала, что из-за напряженного гастрольного графика у нее рассыпался чемодан. Любимый супруг подарил ей новый, за что она ему безумно благодарна. По словам певицы, в этом году она чувствует себя прекрасно. Если раньше к концу года у нее кончались жизненные силы, то в этом сезоне все наоборот. Вера Брежнева полна энергии и готова к новым вызовам.