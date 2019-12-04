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«Ей просто не до измен»: друг Брежневой высказался об отношениях певицы с Меладзе

Как он заметил, исполнительница «впахивает на гастролях».

«Ей просто не до измен»: друг Брежневой высказался об отношениях певицы с Меладзе
Брежнева не беременна от Меладзе/http://globallookpress.com/

Друг певицы Веры Брежневой и ее мужа продюсера Константина Меладзе высказался относительно последних слухов в звездной семье. Напомним, что исполнительница удалила все снимки с супругом из социальных сетей. Кроме того, прошла информация, что у Меладзе роман с певицей из группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Константин Меладзе. Фото
Меладзе счастлив в браке с Брежневой/http://globallookpress.com/

«Вера фактически кормит весь продюсерский центр своего мужа. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе. Она впахивает на гастролях. Ей просто не до измен», — сказал друг пары.

Кроме того, он опроверг слухи, что Вера Брежнева беременна от супруга. Об этом также много говорилось за последнее время. В семье все благополучно. В декрет звездная исполнительница пока не собирается.

Друг звездной пары также отметил, что перед свадьбой Константин Меладзе подарил супруге самое дорогое – свободу. Он позволил исполнительнице запатентовать псевдоним «Вера Брежнева» как собственный товарный знак. Даже если вдруг когда-нибудь звезды расстанутся у Брежневой останется нынешнее сценическое имя, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сама Вера Брежнева с юмором относится к информации, что в их семье с Меладзе произошел разлад. Он не стесняется писать об этом в соцсетях. Не так давно исполнительница рассказала, что из-за напряженного гастрольного графика у нее рассыпался чемодан. Любимый супруг подарил ей новый, за что она ему безумно благодарна. По словам певицы, в этом году она чувствует себя прекрасно. Если раньше к концу года у нее кончались жизненные силы, то в этом сезоне все наоборот. Вера Брежнева полна энергии и готова к новым вызовам.

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«Ей просто не до измен»: друг Брежневой высказался об отношениях певицы с Меладзе
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