«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые за долгое время появился в свете

Народный артист Юрий Антонов наконец-то появился в свете. Длительное время 74-летний певец жил в затворничестве, лишь изредка выбираясь из дома. Виной тому – больное колено, сообщает сайт КП.

Разрыв связок и проблемы с мениском сыграли свою роль – врачи запретили звезде вести активный образ жизни и прописали постельный режим. Да и в любом случае, с болью появляться на публике и уж тем более выходить на сцену очень тяжело. Тем не менее, на одну из музыкальных премий артист недавно явился.

Юрий Антонов заметно сдал, и журналисты даже не сразу узнали его в толпе, а когда обратили на него внимание, певец оказался немногословным.

«Самочувствие ничего, потихоньку. Моложе-то не становимся, настроение так себе. Почему? Да просто потому, что на улице холодно. В машине было тепло, пока сюда ехал, а тут вот мерзну», — сказал он.

Впрочем, от фото с поклонниками и общения с дамами музыкант не отказался. Но с мероприятия ушел одним из первых.