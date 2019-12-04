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«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые за долгое время появился в свете

74-летний музыкант мучается от болей в колене.

«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые за долгое время появился в свете
Юрий Антонов. Фото Михаила Фролова. КП

Народный артист Юрий Антонов наконец-то появился в свете. Длительное время 74-летний певец жил в затворничестве, лишь изредка выбираясь из дома. Виной тому – больное колено, сообщает сайт КП.

Разрыв связок и проблемы с мениском сыграли свою роль – врачи запретили звезде вести активный образ жизни и прописали постельный режим. Да и в любом случае, с болью появляться на публике и уж тем более выходить на сцену очень тяжело. Тем не менее, на одну из музыкальных премий артист недавно явился.

Юрий Антонов. Фото
Юрий Антонов. Фото Михаила Фролова. КП.

Юрий Антонов заметно сдал, и журналисты даже не сразу узнали его в толпе, а когда обратили на него внимание, певец оказался немногословным.

«Самочувствие ничего, потихоньку. Моложе-то не становимся, настроение так себе. Почему? Да просто потому, что на улице холодно. В машине было тепло, пока сюда ехал, а тут вот мерзну», — сказал он.

Впрочем, от фото с поклонниками и общения с дамами музыкант не отказался. Но с мероприятия ушел одним из первых.

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артистболезньЮрий Антонов
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«Настроение так себе»: Юрий Антонов впервые за долгое время появился в свете
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