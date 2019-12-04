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Шуба и сумочка Dolce & Gabbana: Киркоров снял ролик про подарки дочери

Восьмилетняя девочка больше всего радовалась игрушкам и красивой одежде.

Шуба и сумочка Dolce & Gabbana: Киркоров снял ролик про подарки дочери
Алла и Мартин Киркоровы. Фото Global look press

Еще 1 декабря отшумел день рождения Аллы-Виктории Киркоровой, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Все-таки не каждый день отцы выкладывают по 1 млн. рублей за ужин в ресторане. Да и сам король поп-сцены поддерживает интерес, то и дело выдавая новые подробности праздника.

На этот раз Киркоров решил показать, что подарили его обожаемой наследнице, смонтировав специальный ролик.

Итак, на 8-летие малышка получила целый гардероб фирменной одежды: платья, костюмы, джинсы, пальто и даже шубу. Судя по фасонам, превалировал любимый бред отца — Louis Vuitton. Приобрела Алла-Виктория и несколько сумочек, среди которых хорошо узнавался лейбл Dolce & Gabbana. А также множество игрушек, где безусловным лидером для девочки стал кукольный домик.

Приятно удивила живая реакция Аллы-Виктории на подарки, которая невероятно радовалась им и даже танцевала от радости с братом.

«Я не знаю, что легче – разобрать подарки или провести три эфира», — заявил в конце ролика неожиданно появившийся в кадре Андрей Малахов.

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Шуба и сумочка Dolce & Gabbana: Киркоров снял ролик про подарки дочери
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