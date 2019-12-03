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Умерла знаменитая кошка-дразнилка Лил Баб

За свою жизнь кошка снялась в кино и заработала более 700 тысяч долларов 

Умерла знаменитая кошка-дразнилка Лил Баб
Кошка Лил Баб. Фото: Инстаграм

Известная на весь мир кошка с высунутым языком по кличке Лил Баб умерла в первый день зимы. За свою восьмилетнюю жизнь хвостатая знаменитость успела сняться в кино и обзавестись целой армией поклонников – 2,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Хозяин пушистой красавицы, музыкант Майк Бридавский, опубликовал на её страничке фото с питомицей и написал трогательную прощальную речь.

«Это моя первая фотография с Баб и наша последняя фотография вместе. Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы потеряли самую чистую, добрую и волшебную живую силу на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. Баб была весела и полна любви, лёжа с нами в постели в субботу вечером, но неожиданно мирно скончалась во сне».

Известно, что Лил Баб страдала от агрессивной костной инфекции. Майк нашёл кошку на улице в 2011 году и забрал её дома. Знаменитой она стала благодаря необычной внешности: больших глаз и высунутого языка. Учёные из института Макса Планка в Германии предположили, что кошка так выглядит из-за генетических мутаций, которыми могут страдать и люди. Благодаря популярности Лил Баб было собрано 700 тысяч долларов, с помощью которых генетики провели исследования и создали базу для борьбы с мраморной болезнью. Также Майк регулярно помогал бездомных животным и агитировал жителей планеты делать то же самое.

«Невозможно выразить словами то глубокое влияние, которое Буб оказал на мою жизнь, на жизнь тысяч бездомных домашних животных и на жизнь тех из вас, кто заботился о ней, как если бы она была вашей собственной семьей. Она научила меня всему, что я знаю о безусловной любви, она свела мою жену Стейси и меня вместе, она – причина, по которой у нас есть наши прекрасные дети Роско и Лула, и она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних 8 лет. Сказать, что наша семья опустошена, было бы преуменьшением», – признался владелец питомицы.

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Умерла знаменитая кошка-дразнилка Лил Баб
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