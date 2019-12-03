Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Таисия Повалий всю жизнь посвятила сцене. Однако от первого брака у артистки есть сын Денис. Он окончил институт международных отношений, но в итоге стал певцом и даже участвовал в украинском отборе на конкурс «Евровидение» в 2011 году. Четыре года назад наследник артистки связал себя узами брака с девушкой по имени Светлана Вихрова. Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение.

Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой. Она заверила, что просила внуков, но никто ее не слушал. С невесткой певица быстро нашла общий язык. Дочери у нее не было, поэтому свою нежность она стала дарить Светлане. И вот 3 декабря стало известно, что 54-летняя певица стала бабушкой, как и мечтала. У Дениса родился сын. Родители назвали его редким именем — Демьян.

Повалий испытала чувство восторга от знакомства с малышом. По словам певицы, она успела подержать внука на руках. «Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети», —поведала артистка. Когда Светлана родила наследника, то малыша сразу сняли на камеру. Денис отметил, что у его сына не по возрасту мудрый взгляд.

«Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится, — призналась Повалий, пишут «Дни.ру».

По словам Таисии, она хочет баловать внука и уже думает, что подарить ему на Новый год. Артистка не стала скрывать, что отменила все дела, чтобы побыть с семьей. Она наслаждается тем, что в доме теперь есть ребенок. Повалий меняет ему памперсы и следит за тем, как он растет. Сам Денис о рождении сына предпочел умолчать. Около месяца назад он разместил пост, который многие восприняли как подтверждение тому, что он стал отцом.