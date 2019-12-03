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Орский маньяк возглавил список разыскиваемых Интерполом изуверов

Россиянина Валерия Андреева ищут по всему миру уже несколько лет.

Орский маньяк возглавил список разыскиваемых Интерполом изуверов
Международная ориентировка на Валерия Андреева. Фото: interpol.int

Ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Интерпол составил список самых разыскиваемых лиц, подозреваемых в преступлениях против слабого пола. В него вошли восемь мужчин и возглавил этот перечень россиянин.

62-летнего Валерия Андреева родом из Оренбургской области разыскивают за убийство женщин. В России он больше известен, как Орский маньяк и на его счету целый ряд расправ над жертвами. Работая дальнобойщиком, он похищал женщин на трассах, увозил в безлюдные места, где насиловал и убивал. Некоторые нашли смерть в его гараже. С 2009 по 2012 годы от рук мужчины погибли минимум семь жительниц региона. Расследуя пропажу одной из них, правоохранители вышли на след маньяка. Но когда Андреева вызвали на допрос, то не нашли оснований для задержания. После того вызова в полицию он пустился в бега и до сих пор не найден. В нашей стране за помощь в его поимке МВД обещает 1 миллион рублей.

«Преступления против женщин — глобальная проблема. Исследования показывают, что каждая третья женщина и девушка подвергается насилию в течение жизни. В среднем одна из двух женщин, убитых во всем мире, убита ее партнером или членом семьи», — сообщает Интерпол.

Кстати, в списке есть еще один гражданин России — 37-летний Нуран Мусаев, разыскиваемый за убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах.

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жестокое убийствоманьякполицияПреступлениепреступникУбийца
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Орский маньяк возглавил список разыскиваемых Интерполом изуверов
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