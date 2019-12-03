«Поставила его на место»: звезда «Молодежки» отказалась переспать с Машковым

Владимир Машков не так давно отметил 56-летие. Вот уже год он руководит театром Олегом Табакова. Недавно актеры, которые теперь служат под руководством артиста, рассказали, какой он в обычной жизни. Одним отметили, что актер закрытый. Они не разу не видели его близких в театре, а многие даже не знали, что Машков давно стал дедушкой. Другие подчеркнули, что он жесткий и любит дисциплину. И при всем при этом, артиста и режиссера давно в обществе считают ловеласом.

Как известно, Владимир не любит смешивать личное с работой, поэтому своим пассиям он роли не дает. Одна из них Дарья Кулида вот уже шесть лет играет горничную в его спектакле «13D» на сцене МХТ им. Чехова. В «Табакерку» актер ее так и не взял. Зато на съемках телефильма «Григорий Р.» он приметил Серафиму Низовскую, которая знакома зрителям по роли в сериале «Молодежка». Она призналась, что Машков проявлял к ней интерес, ухаживал и даже предлагал уединиться.

«Машков — прекрасный артист, уникальный партнер, тонкий человек, только кобель. Он думает, что каждая мечтает с ним переспать. Да, он пытался за мной ухаживать и предлагал встретиться наедине, но я поставила его на место», — призналась актриса.

По словам девушки, тогда она переживала развод с отцом своего младшего наследника Савелия. Серафима подчеркнула, что это никак не значило, что вдруг даст слабину и станет ветреной особой. «Я взрослая женщина, мать, у меня двое детей, и, в конце концов, у меня все нормально с женской честью», — добавила она. Стоит отметить, что в обществе ходят слухи, что Машков заводит крепкую дружбу с теми, кто не лег с ним в постель, пишет «Экспресс газета».

Не раз хорошенькие журналистки хвастались, что отвергли Машкова. В их числе оказалась и Ирина Боровлева. К слову, все девушки, которые страдали из-за любви к актеру, в итоге получали от судьбы по максимуму.

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, рассказывавшая о страсти и чувствах к Машкову, теперь успешная, богатая и счастливая жена режиссера Павла Сафонова, а также мама троих детей. Первая жена артиста Елена Шевченко тоже обрела счастье. Она живет с Игорем Лебедевым и выглядит неотразимо в свои 55 лет. Владимир с ней остался в дружеских отношениях. Они часто проводят время с внучками Стефанией и Александрой.