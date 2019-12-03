Нурмагомедов против Фергюсона: Хабиб выказал американцу больше уважения, чем тот ему

19 апреля пройдет очередной громкий бой MMA: Хабиб Нурмагомедов сойдется на ринге с американцем Тони Фергюсоном. Оба являются лидерами UFC по количеству побед, так что событие однозначно будет знаковым для мира спорта.

35-летний спортсмен из США в одном из интервью сказал, что обрадовался новости о бое с Хабибом.

«В октагоне будет настоящий пожар. Я об этом позабочусь. Я заставлю Хабиба сдаться и двадцать раз отжаться. Он пытается строить из себя гангстера, но передо мной ему придется держать ответ. За Хабиба болеет его страна, и мы собираемся забрать всех фанатов себе. Фанаты в России у меня уже есть, и меня они любят больше, чем Хабиба», — расхрабрился Фергюсон, сказав в финале, что выиграть этот бой ему будет просто, и Нурмагомедов после него вообще закончит карьеру.

Российский же спортсмен относится к своему сопернику более уважительно. Он отмечает, что его предыдущие противники, в том числе Конор Макгрегор и Дастин Порье, не сопоставимы по уровню с Фергюсоном, и это дает ему дополнительную мотивацию.

«Буду тренироваться, пахать, — цитирует Нурмагомедова канал RT. — Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет».

Добавим, что в MMA у Хабиба 28 побед и ни одного поражения. У американца же 25 побед и 3 неудачных поединка.