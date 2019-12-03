НОВОСТИ

Нурмагомедов против Фергюсона: Хабиб выказал американцу больше уважения, чем тот ему

Новый соперник российского бойца вообще предрекает ему окончание карьеры после их встречи.

Нурмагомедов против Фергюсона: Хабиб выказал американцу больше уважения, чем тот ему
Хабиба Нурмагомедова через четыре месяца ждет новый громкий бой. Фото: globallookpress.com

19 апреля пройдет очередной громкий бой MMA: Хабиб Нурмагомедов сойдется на ринге с американцем Тони Фергюсоном. Оба являются лидерами UFC по количеству побед, так что событие однозначно будет знаковым для мира спорта.

35-летний спортсмен из США в одном из интервью сказал, что обрадовался новости о бое с Хабибом.

«В октагоне будет настоящий пожар. Я об этом позабочусь. Я заставлю Хабиба сдаться и двадцать раз отжаться. Он пытается строить из себя гангстера, но передо мной ему придется держать ответ. За Хабиба болеет его страна, и мы собираемся забрать всех фанатов себе. Фанаты в России у меня уже есть, и меня они любят больше, чем Хабиба», — расхрабрился Фергюсон, сказав в финале, что выиграть этот бой ему будет просто, и Нурмагомедов после него вообще закончит карьеру.

Российский же спортсмен относится к своему сопернику более уважительно. Он отмечает, что его предыдущие противники, в том числе Конор Макгрегор и Дастин Порье, не сопоставимы по уровню с Фергюсоном, и это дает ему дополнительную мотивацию.

«Буду тренироваться, пахать, — цитирует Нурмагомедова канал RT. — Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет».

Добавим, что в MMA у Хабиба 28 побед и ни одного поражения. У американца же 25 побед и 3 неудачных поединка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

UFCбойНовости googleсмешанные единоборстваспортТони ФергюсонХабиб Нурмагомедов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нурмагомедов против Фергюсона: Хабиб выказал американцу больше уважения, чем тот ему
Интересно?
Поделись с друзьями: