Из кино в бизнес: Тигран Кеосаян решил вложить деньги в грузоперевозки

Режиссер фильма «Крымский мост» купил 33% компании «Платинвек», занимающейся грузоперевозками. До сделки фирмой владели Александр Хахалев и Иван Фомин, по 50% каждый. Бизнес-партнеры Кеосаяна не новички в сфере грузовых перевозок. В 2016 году они открыли компанию «Интерсити», а в 2018 – «Грузвсрок».

Тигран Кеосаян в свою очередь – единственный владелец компании «Колизеум», которая занимается изучением общественного мнения и исследованием конъюнктуры рынка. Этот бизнес приносит режиссеру хорошие деньги. Выручка компании прошлого года, по сообщению baza.io, составила 142 миллиона рублей, из которых чистая прибыль Кеосаяна – 10,5 млн рублей.

Напомним, что фильм «Крымский мост» Кеосаян снял по сценарию супруги Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала RT. Причем, некоторые СМИ утверждают, что Фонд кино профинансировал проект без конкурса. Бюджет фильма составил 100 миллионов рублей, а собрал в кинотеатрах всего 70 миллионов.

BadComedian в своем обзоре назвал «Крымский мост» бредом и «фильмом ломающим психику».