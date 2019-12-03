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Откровенные съемки: Галустян оказался между ног у прекрасной девушки

Нельзя сказать, что артист остался доволен подтянутыми бедрами красотки.

Откровенные съемки: Галустян оказался между ног у прекрасной девушки
Михаил Галустян. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Во время съемок YouTube-шоу Comment Out артист и примерный семьянин Михаил Галустян оказался в крайне щекотливом положении. Мужчине пришлось 30 секунд провести между бедер молодой красотки. Валерия оказалась мастером спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, а также абсолютной чемпионкой России и восточной Европы, вот только никакого удовольствия от процедуры Михаил не получил, ведь девушка изо всех сил сжимала ногами голову артиста, таким было его наказание за отказа написать непристойный комментарий в Instagram певице Заре.

Галустян выдержал испытание, хотя и с трудом: девушка явно не сдерживала сил и изо всех сил старалась сделать известному артисту побольнее. После того как наш герой выбрался из пут женских ног, его уши буквально горели красным, он явно ожидал чего-то иного, оказываясь в таком положении с красивой девушкой.

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Тэги:

Владимир МаркониДемис КарибидисМихаил ГалустянНовости googleШоу "Comment Out"
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Откровенные съемки: Галустян оказался между ног у прекрасной девушки
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