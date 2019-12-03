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Из автосервиса в президенты: двойник Зеленского приступил к съемкам в кино

Узбекский «близнец» президента Украины сыграет главную роль в сериале по мотивам проекта «Слуга народа».

Из автосервиса в президенты: двойник Зеленского приступил к съемкам в кино
Президент Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress

Автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев прославился в октябре 2019 года, когда его случайная фотография, сделанная в московском метро, облетела все соцсети. Тысячи людей решили, что Умид – просто копия Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины.

Двойник знаменитости быстро понял, что неожиданная популярность может изменить всю его жизнь и начал соглашаться на все предложения – от участия в в Comedy Club до съемок в кино.

Через некоторое время Умиду предложили предложили принять участие в многосерийном проекте по мотивам знаменитого сериала «Слуга народа».

Умид Исабаев. кадр из программы «60 миннут» на телеканале «Россия1»
Умид Исабаев. кадр из программы «60 миннут» на телеканале «Россия1»

На днях Умид Исабаев уже приступил к работе над сериалом, в котором сыграет главную роль. Съемки проходят в Ялте, где двойник Зеленского и учится азам актерского мастерства, сообщает Mash.

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Из автосервиса в президенты: двойник Зеленского приступил к съемкам в кино
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