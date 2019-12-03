Из автосервиса в президенты: двойник Зеленского приступил к съемкам в кино

Автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев прославился в октябре 2019 года, когда его случайная фотография, сделанная в московском метро, облетела все соцсети. Тысячи людей решили, что Умид – просто копия Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины.

Двойник знаменитости быстро понял, что неожиданная популярность может изменить всю его жизнь и начал соглашаться на все предложения – от участия в в Comedy Club до съемок в кино.

Через некоторое время Умиду предложили предложили принять участие в многосерийном проекте по мотивам знаменитого сериала «Слуга народа».

больше по теме Двойника Зеленского позвали подменить президента в юмористических передачах Перед Умидом Исабоевым открываются широкие карьерные перспективы.

На днях Умид Исабаев уже приступил к работе над сериалом, в котором сыграет главную роль. Съемки проходят в Ялте, где двойник Зеленского и учится азам актерского мастерства, сообщает Mash.