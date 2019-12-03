НОВОСТИ

«Забыл Меланию?»: СМИ набросились на Трампа за то, что он пошел к вертолету без супруги

А зрители, наоборот, вступились за президента, который ведет себя, как обычный муж.

«Забыл Меланию?»: СМИ набросились на Трампа за то, что он пошел к вертолету без супруги
Дональд Трамп снова забыл супругу? Фото: Ting Shen/Xinhua

Американские СМИ обсуждают новый казус президента Дональда Трампа в отношении своей жены. В Сети появилось видео, как лидер США идет к своему вертолету, потом рассеянно оборачивается, дожидается супругу и уже вместе с ней садится в транспорт.

Журналисты предположили, что Дональд забыл Меланию и только вспомнил по пути к «вертушке» заметил, что кого-то не хватает.

«Классическая ситуация между мужем и женой. Женщины всегда долго собираются», — иронично прокомментировал ролик один из зрителей.

С этой версией согласились и другие комментаторы, обвинив телевизионщиков в накручивании ситуации.

«Нет, он не забыл свою жену. Может быть, у нее были какие-то дела, и он пошел вперед, а она просто догнала его», — написал она из пользовательниц YouTube.

А вообще американские СМИ следят за любым казусом президента в отношении своей супруги, и таковых уже набралось немало. Например, год назад на Дональда набросились за то, что он оставил свою жену без зонта, чтобы пообщаться с прессой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

брак и семьявертолетДональд ТрампказусМелания ТрампСША
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Забыл Меланию?»: СМИ набросились на Трампа за то, что он пошел к вертолету без супруги
Интересно?
Поделись с друзьями: