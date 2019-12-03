«Забыл Меланию?»: СМИ набросились на Трампа за то, что он пошел к вертолету без супруги

А зрители, наоборот, вступились за президента, который ведет себя, как обычный муж.

Американские СМИ обсуждают новый казус президента Дональда Трампа в отношении своей жены. В Сети появилось видео, как лидер США идет к своему вертолету, потом рассеянно оборачивается, дожидается супругу и уже вместе с ней садится в транспорт.

Журналисты предположили, что Дональд забыл Меланию и только вспомнил по пути к «вертушке» заметил, что кого-то не хватает.

«Классическая ситуация между мужем и женой. Женщины всегда долго собираются», — иронично прокомментировал ролик один из зрителей.

С этой версией согласились и другие комментаторы, обвинив телевизионщиков в накручивании ситуации.

«Нет, он не забыл свою жену. Может быть, у нее были какие-то дела, и он пошел вперед, а она просто догнала его», — написал она из пользовательниц YouTube.

А вообще американские СМИ следят за любым казусом президента в отношении своей супруги, и таковых уже набралось немало. Например, год назад на Дональда набросились за то, что он оставил свою жену без зонта, чтобы пообщаться с прессой.