Дети Стаса Михайлова от разных браков общаются между собой

Как сказал исполнитель, для него лучшие моменты, когда они все собираются вместе.

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его старшие дети сын Никита и дочь Дарья от предыдущего брака общаются с дочерьми от Инны Михайловой — десятилетней Иванной и семилетней Марией. Правда, собрать детей всех вместе ему удается нечасто. Отметим, что у Инны еще есть двое своих детей от футболиста Андрея Канчельскиса — сын Андрей и дочь Ева.

«Дети общаются между собой. Как непросто их собрать всех вместе. Все они сейчас находятся по разным городам. Когда собираются — это лучшие моменты в моей жизни. Дочь Даша учится в Лондоне, сын работает. Надеюсь, даст ума бог и они будут умственно красивыми людьми и не перестанут поддерживать теплые отношения между собой», — сказал певец.

Как он заметил, они не думали с Инной об общих детях. При этом, по словам Михайлова, отцовский инстинкт куда сильнее в сорокалетнем возрасте, чем в двадцатилетнем. Дети от брака с Инной у него появились как раз ближе к сорока годам.

«Хочется, чтобы мои дочери как можно дольше не знакомились со взрослой жизнью. Когда я с ними — это лучший аккумулятор восстановления для меня. Я могу при них забывать о каких-то вещах, проблемах. Могу смотреть с ними мультики и ничего мне больше для счастья не надо. Я их балую, конечно, порой, но у них нет понятия вседозволенности. Любой отец хочет дать все своим детям. Я для Иванки написал песню. К ее дню рождения, надеюсь, она будет представлена», — заметил музыкант.