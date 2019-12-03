НОВОСТИ

Дети Стаса Михайлова от разных браков общаются между собой

Как сказал исполнитель, для него лучшие моменты, когда они все собираются вместе.

Дети Стаса Михайлова от разных браков общаются между собой
Михайлов хочет, чтобы все его дети дружили друг с другом/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его старшие дети сын Никита и дочь Дарья от предыдущего брака общаются с дочерьми от Инны Михайловой — десятилетней Иванной и семилетней Марией. Правда, собрать детей всех вместе ему удается нечасто. Отметим, что у Инны еще есть двое своих детей от футболиста Андрея Канчельскиса — сын Андрей и дочь Ева.

«Дети общаются между собой. Как непросто их собрать всех вместе. Все они сейчас находятся по разным городам. Когда собираются — это лучшие моменты в моей жизни. Дочь Даша учится в Лондоне, сын работает. Надеюсь, даст ума бог и они будут умственно красивыми людьми и не перестанут поддерживать теплые отношения между собой», — сказал певец.

Как он заметил, они не думали с Инной об общих детях. При этом, по словам Михайлова, отцовский инстинкт куда сильнее в сорокалетнем возрасте, чем в двадцатилетнем. Дети от брака с Инной у него появились как раз ближе к сорока годам.

«Хочется, чтобы мои дочери как можно дольше не знакомились со взрослой жизнью. Когда я с ними — это лучший аккумулятор восстановления для меня. Я могу при них забывать о каких-то вещах, проблемах. Могу смотреть с ними мультики и ничего мне больше для счастья не надо. Я их балую, конечно, порой, но у них нет понятия вседозволенности. Любой отец хочет дать все своим детям. Я для Иванки написал песню. К ее дню рождения, надеюсь, она будет представлена», — заметил музыкант.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья МихайловаИнна МихайловаЛондонПрограмма "Судьба человека"Стас Михайлов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дети Стаса Михайлова от разных браков общаются между собой
Интересно?
Поделись с друзьями: