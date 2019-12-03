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«У меня клаустрофобия!»: Галустяна упаковали в чемодан

На съемках шоу Comment Out популярного артиста засунули в багаж и хорошенько помяли.

«У меня клаустрофобия!»: Галустяна упаковали в чемодан
Михаил Галустян. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Шоумену Михаилу Галустяну пришлось некоторое время побыть в роли багажа на YouTube-шоу Comment Out.

По правилам игры, сначала приглашенная звезда тянет карточку с аккаунтом Instagram-знаменитости, ею оказалась Лариса Рубальская, поэт и автор популярных песен. После Михаил вытянул задание, он должен был написать в комментариях женщины фразу: «Ха! Самое сложное было уговорить мою стилистку, чтобы она сделала аборт. И это удалось! А знаешь, в чем прикол? Ребенок не от меня!». В случае отказа Галустян должен был залезть в чемодан, который в течение минуты пыталась бы закрыть полная женщина.

Поначалу артист даже не думал выступать в роли багажа, набрал сообщение до конца и вот-вот хотел его отправить, но все же передумал, решив, что шутку Лариса точно не оценит.

«Да я не залезу туда просто, у меня клаустрофобия!» — пытался спасти свое достоинство артист.

В итоге Михаил все же залез в чемодан, но испытание было не из легких, очень большая дама буквально повалилась на него, иначе чемодан было не закрыть! Мужчина с достоинством прошел испытание и выдержал минуту в непростых условиях.

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Тэги:

Владимир МаркониДемис КарибидисМихаил ГалустянНовости googleШоу "Comment Out"
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«У меня клаустрофобия!»: Галустяна упаковали в чемодан
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