Михайлов рассказал о реакции жены на клип «Спаси меня» с Климовой

Музыкант Стас Михайлов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о реакции своей супруги Инны на совместный клип с актрисой Екатериной Климовой «Спаси меня». В песне Михайлов признается в любви актрисе. Как отметил певец, это до сих пор его любимый клип. Корчевников специально поставил этот клип и намекнул, что звезды здесь очень откровенны в своих чувствах друг к другу.

«Инна нашла Катю Климову для съемок. Это все рождалось на съемочной площадке. Это жизнь, это нормально. Мы сняли клип, не думая ни о чем. Все идеально прошло», — отметил он.

Как сказал музыкант, именно Инна так видела образ Екатерины Климовой в этом клипе. Здесь, как он заверил, совершенно не было никакой ревности. «Это красиво, так трогает. Инна была рядом на площадке во время съемок и все видела», — сказал певец.

Как считает Стас Михайлов, ревность — это губительная разрушающая сила. «Я не даю поводов. Если нет предмета, то нет смысла об этом говорить», — заметил исполнитель.