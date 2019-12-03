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На елках не экономили: Мелания Трамп показала убранство Белого дома к Рождеству

Дизайн декора этого года был назван «Дух Америки».

На елках не экономили: Мелания Трамп показала убранство Белого дома к Рождеству
Дизайн Белого дома на Рождество 2019. Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Первая леди Америки Мелания Трамп выложила в Instagram целый ряд фотографий и видео, демонстрирующих убранство Белого дома к Рождеству. Она рассказала, что один из главных символов США приехали украшать волонтеры.

Получившийся декор был назван «Дух Америки». Белый дом засиял десятком елок, которые дополнили своими огнями и без того шикарные люстры президентского штаба. Всё это было подчеркнуто искусственным снегом, белыми и красными цветами и множеством бумажных снежинок.

Сама Мелания, как хозяйка дома, естественно, снялась на фоне всей этой чарующей красоты, которая выглядит невероятно дорого. Напомним, вне политики госпожа Трамп является фотомоделью, а также дизайнером наручных часов и ювелирных изделий. Неудивительно, что она уделила такое внимание украшению самого известного здания Америки.

А, может, вся эта роскошь для того, чтобы под Рождество завлечь побольше туристов на экскурсии по Белому дому?

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Белый домМелания ТрампНовый годпраздничные украшенияРождествороскошь
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На елках не экономили: Мелания Трамп показала убранство Белого дома к Рождеству
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