Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит впервые за полгода поделился фото с женой

Еще два года назад Бурак Озчивит женился на своей партнерше по сериалу «Королек — птичка певчая» — Фахрие Эвджен. В романтической ленте актеры сыграли главных персонажей — возлюбленной Бурака достала роль Фериде, а сам Озчивит предстал в образе Кямрана. О взаимоотношениях пары стало известно в 2015 году. Спустя некоторое время актер сделал своей девушке предложение руки и сердца. А Фахрийе ответила согласием.

Ни для кого не секрет, что Озчивит предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что свадьбу молодожены отпраздновали в Стамбуле, собрав на торжестве самых близких друзей и родственников. В апреле возлюбленная Бурака подарила ему первенца — сына Карана. Малышу исполнилось восемь месяцев.

В своем микроблоге актер в основном выкладывает кадры со съемочных площадок новых проектов и фото, на которых он позирует без жены. Пара пока еще не показала наследника широкой публике. В Instagram Озчивит впервые за полгода поделился редким снимком с женой. Последнее фото с Фахрийе он показывал еще в июне.

Тогда Бурак опубликовал памятный снимок, поздравив возлюбленную с годовщиной свадьбы. На этот раз Озчивит решил поделиться с поклонниками свежим селфи. Свое фото с Эвджен он сопроводил смайлами в виде сердца.

Напомним, что Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». В исторической ленте актер снялся вместе с Мерьем Узерли и Халитом Эргенчем.