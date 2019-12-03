Снова одна: новый жених бросил звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову

Личная жизнь звезды «Дома-2» Евгении Феофилактовой снова дала трещину. «Восточный принц», которого девушка недавно объявила своим возлюбленным, ушел от нее. Об этом Маджид Гиагиа сообщил своим подписчикам в Instagram, написав, что 2020 год будет встречать свободным мужчиной.

Напомним, только в октябре Евгения рассказала поклонникам о своем возлюбленном. Им оказался 32-летний бизнесмен из Ливана. Пара собиралась пожениться, девушка даже стала называть возлюбленного в Instagram не иначе, как «мой муж».

И вот Феофилактова снова осталась одна. Сама она по этому поводу ничего не опубликовала, но пошла к стилисту и сменила прическу — верный признак, что женщина собирается начать новую жизнь. Поклонники уже принялись жалеть ее, мол, завидный жених обманул со свадьбой.

Teleprogramma.pro попросила другого бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева прокомментировать эту ситуацию.

«А у него разве по лицу не видно, какой он человек? Мне кажется, чисто физиогномически глянуть на него — и понимаешь, что «цыган-дядька», которому нужна свобода. Так что пусть будет свободным. И, поговаривают, он был пойман не раз на лжи, выдавал чужие фотографии за свои, — сказал Рустам. — Как только я вижу, что люди устраивают совместную фотосессию, как они любят друг друга, то понимаю — это их конец».

Солнцев рассказал, что Феофилактова относилась к этим отношениям серьезно, и не исключил, что пара просто решила привлечь к себе внимание и рассталась «ради хайпа».

«Женька — неплохая девочка. Она свое счастье найдет. Она и в 50 выйдет замуж», — добавил он.

Добавим, что Феофилактова уже была замужем — за другим участником телестройки Антоном Гусевым. У них даже есть совместный ребенок. Ранее девушка жаловалась, что бывший муж мало времени уделяет их сыну.