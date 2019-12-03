Разбудили зверя: медведь-шатун загрыз мужчину в Иркутской области

Как сообщает «Комсомольская правда», в Иркутской области появились большие проблемы с медведем. Причем местных жителей беспокоят не все косолапые, а один-единственный — медведь шатун, обитающий неподалеку от поселка Витимский.

По рассказам в соцсетях, 2 декабря животное, которое не смогло уснуть до весны, отправилось путешествовать. Медведь случайно забрел на улицу Кулацкую, там разбил окно одного из домов и насмерть загрыз 60-летнего мужчину, после чего убежал в лес.

Жуткую историю подтвердили в правоохранительных органах, на месте преступления были обнаружены следы косолапого. В данный момент зверя ищут опытные охотники, но совсем не факт, что им удастся вернуться с добычей. По неофициальной информации, в Витемском введен режим чрезвычайной ситуации, жителям строго запрещено покидать дома.

Медведи-шатуны бывают крайне опасны. Если зверь не смог уснуть до весны, то он в крайне скверном настроении отправляется бродить по лесам в поисках пропитания, а не найдя еды, держит путь за добычей в поселения людей.