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Разбудили зверя: медведь-шатун загрыз мужчину в Иркутской области

Животное проникло в дом и напало на 60-летнего местного жителя.

Разбудили зверя: медведь-шатун загрыз мужчину в Иркутской области
Медведь. Фото: Ахмадуллин Дмитрий/Архив "КП"

Как сообщает «Комсомольская правда», в Иркутской области появились большие проблемы с медведем. Причем местных жителей беспокоят не все косолапые, а один-единственный — медведь шатун, обитающий неподалеку от поселка Витимский.

По рассказам в соцсетях, 2 декабря животное, которое не смогло уснуть до весны, отправилось путешествовать. Медведь случайно забрел на улицу Кулацкую, там разбил окно одного из домов и насмерть загрыз 60-летнего мужчину, после чего убежал в лес.

Жуткую историю подтвердили в правоохранительных органах, на месте преступления были обнаружены следы косолапого. В данный момент зверя ищут опытные охотники, но совсем не факт, что им удастся вернуться с добычей. По неофициальной информации, в Витемском введен режим чрезвычайной ситуации, жителям строго запрещено покидать дома.

Медведи-шатуны бывают крайне опасны. Если зверь не смог уснуть до весны, то он в крайне скверном настроении отправляется бродить по лесам в поисках пропитания, а не найдя еды, держит путь за добычей в поселения людей.

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Разбудили зверя: медведь-шатун загрыз мужчину в Иркутской области
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