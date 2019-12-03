«У нас была долгая притирка»: Михайлов вспомнил знакомство с будущей женой Инной

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как познакомился с будущей женой Инной. Это было на концерте в Москве в 2006 году. К тому моменту у Стаса были за плечами неудачные отношения и двое детей. У Инны также не сложилась жизнь с футболистом Андреем Канчельскисом, от которого она родила двоих детей.

«К этому невозможно подготовиться. Она появилась в тот период жизни, когда мое сердце было открыто. У нее была тяжелая жизненная ситуация. Все переросло из искорки в пламя. Хорошая жена дается от неба в награду. Сложная жена — в назидание», — подчеркнул Михайлов.

больше по теме Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов Как отметил музыкант, он оставил прибыльный бизнес ради музыки.

Он отметил, что жить с публичным человеком гораздо сложнее. «У нас была долгая притирка. У нас жизнь подразумевает общение с людьми. В тот момент, когда мы познакомились, у меня произошел перелом в голове. До этого я просто столько натерпелся, поэтому с ней стало комфортно и хорошо. Я дополняю ее, она дополняет меня», — заявил Стас Михайлов.

Он вспомнил, как после концерта поехал в клуб на вечеринку. Там была и Инна. «Я увидел в ней человека, который для меня много нового открыл. Это важно для мужчины. У меня не было ничего, но она приняла условия моей жизни. Мы снимали с ней однокомнатную квартиру. Я никогда не видел на ее лице дискомфорта. Она пришла в момент, когда у меня ничего не было, кроме песен. За это я ее больше всего люблю и уважаю. Очень многие из нынешнего шоу-бизнеса мне говорили: «Ты что, головой поехал?». Она пошла со мной по жизни. Для мужчины очень важен тыл. У нее есть возможность с годами мягко на меня влиять. Она знает, что мной невозможно управлять. Она умная женщина», — сказал музыкант.