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«Тебе придется быть вторым»: Батрутдинов рассказал о соперничестве с Харламовым

Комик искренне считает, что в их дуэте самый смешной Гарик и спорить с этим бесполезно.

«Тебе придется быть вторым»: Батрутдинов рассказал о соперничестве с Харламовым
Тимур Батрутдинов. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Во время выпуска YouТube-шоу «А поговорить?» с приглашенным гостем Тимуром Батрутдиновым вопрос коснулся его звездного дуэта с Гариком Харламовым. Некоторые зрители с давних пор считают, что в этой паре Батрутдинов всегда на втором месте, а вот Харламов выступает бессменным лидером. Это даже стало поводом для шуток, девушки с шоу «План Б» как-то раз устроили Тимуру «прожарку» и самой популярной темой для шуток стал именно Гарик.

Как рассказывает Тимур, он не обижается на подобное отношение и, более того, даже принимает его. По его словам, Гарик смешной просто по жизни, он может просто взять стакан с водой, отпить из него и из этого уже можно будет сделать небольшой номер. Сам же Тимур таким даром не обладает, ему приходится из кожи вон лезть, чтобы продемонстрировать свой юмор.

«Как я тебе не завидую, тебе всегда придется быть вторым», — когда-то давно сказал высокопоставленный чиновник из Казани Батрутдинову, после одного из их выступлений с Харламовым. Эти слова заставили юмориста задуматься, но никаких ответов он так и не нашел.

Как рассказал Батрутдинов, поначалу шутки они с Харламовым писали сами, а зачастую готовили материалы лишь за несколько часов до начала выступления, проверяя юмор лишь на себе, если было смешно — миниатюра удалась. Но со временем дуэт перестал этим заниматься и теперь шутки для них придумывают авторы.

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Тэги:

Гарик ХарламовИрина ШихманТимур Батрутдиновшоу "А поговорить?"
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«Тебе придется быть вторым»: Батрутдинов рассказал о соперничестве с Харламовым
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