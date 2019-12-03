«Не могли позвать на помощь»: в Новосибирске отчим забил насмерть 5-летнюю девочку

Выпивающий мужчина регулярно бил малышку и ее 7-летнего братика, но органы опеки не обращали на это внимания.

Жуткая история произошла в Новосибирске. Мужчина вызвал к себе домой полицейских, сообщив, что нашел мертвой свою 5-летнюю падчерицу. Когда же стражи порядка стали разбираться в обстоятельствах смерти девочки, оказалось, что сам отчим ее и забил — «воспитывал» так.

Как сообщает «КП-Новосибирск», на теле девочки обнаружено множество синяков и ссадин, но роковым оказался удар по затылку. Отчим якобы хотел заставить ее читать книжку, но так и не добился желаемого, после чего рассвирепел и принялся истязать малышку.

Свидетелем ужаса стал ее 7-летний брат, который остался жив, но тоже весь в синяках. История стала еще более мерзкой, когда выяснилось, что оба ребенка были немые.

«Не разговаривают вообще, к тому же у них задержка психического развития. Они не могли позвать на помощь, не могли кричать, даже представить страшно этот безмолвный кошмар, который пережил семилетний мальчик. Я его вчера, пока шли следственные действия, к себе забрала, я его мыла, кормила, он все время молчал», — рассказала соседка неблагополучной семьи.

Журналисты выяснили, что 38-летний «папаша» несколько раз сидел в тюрьме и трезвым его редко кто видел. Оказавшись в очередной раз на свободе, он попытался завести семью — сошелся с женщиной, у которой было двое детей. Через некоторое время все они переехали к мужчине, и соседи практически сразу стали бить тревогу, подозревая, что деткам нелегко живется в квартире пьющего рецидивиста. Однако органы опеки не отреагировали на сигналы от неравнодушных людей. И вот вечером 1 декабря эта ситуация закончилась трагедией.

Известно, что мать детей сейчас находится в больнице — лечится от туберкулеза, поэтому брат и сестра были оставлены на попечительство отчима. Изувер, конечно же, задержан, возбуждено уголовное дело, но самое страшное уже произошло.