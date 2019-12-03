Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин

По словам телеведущего, для большинства характерен меркантилизм, но он уже привык и даже не обижается.

На съемках нового выпуска YouTube-шоу «А поговорить?» Тимур Батрутдинов неожиданно ответил на вполне стандартный вопрос. Когда ведущая Ирина Шихман спросила, в чем главная проблема российских женщин, Тимур ответил, что в меркантилизме, хотя он не назвал бы это проблемой. По его словам, большинство девушек меркантильны и прежде всего им нужны материальные блага, а чувства уже на втором месте.

Как рассказывает Батрутдинов, в его жизни часто бывало, что при знакомстве с девушкой, всего после пары встреч, пассия просит звезду закрыть ее материальные проблемы, расплатиться с долгами или погасить кредит. Тимур показывает себя джентльменом и, разумеется, помогает несчастной девушке, но свою функцию «денежного мешка» в этом союзе он после этого понимает. Но звезда никого не обвиняет, он уже принял правила игры. Как-то раз, всего после трех дней знакомства, у него попросили сразу сто тысяч рублей, актер не смог отказать.

Также Батрутдинов решил покинуть квартиру, в которой он сейчас проживает, и, возможно, переехать в большой дом. После появления семьи и детей телеведущий мечтает о небольшом зоопарке. Тимур хочет завести сову, лису и енота.