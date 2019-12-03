«Скупость непривлекательна»: Водонаева поддержала Решетову в ее буржуазных замашках

Алена Водонаева поддержала девушку Тимати Анастасию Решетову в ее любви к роскоши. Прецедентом стал недавний прямой эфир модели с подписчиками. На глазах у публики возлюбленная рэпера заказала себе автомобиль Tesla, который будут продавать только через три года. Естественно, что оплатил этот шик Тимати.

Девушка была уверена, что сей поступок восхитит подписчиков, ведь ее мужчина щедрый, она заботится об экологии, приобретая электромобиль. Но реакция во многом была обратной. Некоторые подписчики проявили ненависть к богачам.

Водонаева сочла поведение Решетовой наивным, ведь она уверена, что от российской публики ожидать радости за чужое благосостояние бесполезно. А вот в любимой Аленой Америке с этим все отлично. Это там люди счастливы вместе с Ким Кардашян, которой супруг подарил дом. Наши же сограждане способны только злиться, считает Водонаева.

Между тем Алена убеждена, что мужчина должен периодически раскошеливаться, особенно если женщина родила ему ребенка. Поэтому в поступке Решетовой и Тимати она не видит ничего сверхъестественного – они поступили так, как должны поступать нормальные люди. Тимати щедро одарил свою женщину за наследника, а Анастасия открыто и с радостью приняла подарок.