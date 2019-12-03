В Белгородской области перевернулся автобус, пострадали пять человек

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Утром 3 декабря в Белгородской области произошло ДТП: на заснеженной дороге перевернулся рейсовый автобус с 30 пассажирами.

Как сообщает региональное управление МЧС, авария произошла в районе села Архангельское под Старым Осколом. Прибывшие на место спасатели установили, что автобус «ПАЗ» перевернулся на обочине, несколько человек пострадали.

Известно, что транспорт перевозил людей между местными населенными пунктами. Как сообщает ТАСС, медицинская помощь потребовалась пятерым пассажирам, из них одна женщина 32 лет находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, гражданка получила перелом позвоночника, ее пришлось госпитализировать. Остальных пассажиров забрал по маршруту следования другой автобус.

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Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, так как, несмотря на снег, трасса была обработана песком и солью.