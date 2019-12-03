«Все очень достойно»: Верник показал взрослого сына в честь его 20-летия

Шоумен поздравил наследника с днем рождения, подметив, что сильно любит и гордится своим мальчиком, который из ребенка превратился в настоящего мужчину.

56-летний Игорь Верник на личной страничке в Instagram поздравил сына Григория с днем рождения. Юноше исполнилось двадцать лет. В честь именинника шоумен опубликовал на личной страничке свежий снимок с наследником. Артист отметил, что он сильно любит и гордится своим мальчиком, который из ребенка превратился во взрослого мужчину. По словам телеведущего, он и сейчас до мельчайших подробностей помнит тот день, когда Гриша появился на свет. А теперь юноша отпраздновал свое 20-летие. Верник не стал скрывать: сын стал для него надежной опорой, превратившись в самого близкого друга, с которым можно «говорить обо всем», обсуждая любые темы.

«В тебе есть все, о чем только может мечтать отец. Хочу видеть тебя счастливым», — добавил шоумен.

Телеведущий не сомневается, что его сын сможет сам выбрать свой путь и решить, как ему развиваться дальше, верно расставляя жизненные приоритеты. К поздравлениям Верника присоединились и его звездные коллеги: Гришу с днем рождения поздравили Мария Миронова и Денис Клявер.

«Гришу с Днем рождения!! Все очень достойно», — отметил сын Ильи Олейникова.

В свою очередь, 46-летняя Миронова обратилась к отцу именинника, присоединившись к словам Клявера. По словам актрисы, поздравлений достоин и сам Верник.