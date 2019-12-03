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«Были страхи, что Саша может забрать сына»: Тюльпанова пошла на примирение с Кержаковым

Экс-супруга футболиста согласилась на этот шаг ради их общего ребенка.

«Были страхи, что Саша может забрать сына»: Тюльпанова пошла на примирение с Кержаковым
Милана Тюльпанова (Фото: Instagram.com/milana_tulpanova)

26-летняя дочь ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова — Милана — в недавнем интервью призналась, что смогла найти пути к примирению с бывшим мужем ради их общего ребенка. От Александра Кержакова девушка родила первенца — сына Артемия. Малыш появился на свет в апреле 2017 года. Кроме того, у футболиста есть старший наследник от Екатерины Сафроновой — шестилетний Игорь. После расставания с возлюбленной спортсмен оставил за собой право опеки над мальчиком.

Некоторое время Александр один растил двух сыновей. Однако Тюльпанова сумела настоять на том, чтобы маленький Артемий проживал вместе с ней. Тогда в прессе писали, что Милана поборола свои пагубные привычки, отказавшись от запрещенных препаратов. Девушка уверяла, что готова сделать все возможное для того, чтобы получить возможность воспитывать своего ребенка.

Модель Милана Тюльпанова
Бывшая жена Александра Кержакова с сыном (Фото: Instagram.com/milana_tulpanova)

После того, как Милана «отвоевала» Артемия у футболиста, она не хотела подпускать экс-супруга к ребенку, опасаясь, что Александр снова заберет у нее малыша. Однако после разговора с бывшей женой бизнесмена Виктора Батурина — Яной Рудковской — Тюльпанова поняла, что существует и другой выход из ситуации. По словам девушки, музыкальный продюсер посоветовала ей подписать мировое соглашение с Кержаковым.

«Во мне были и страхи, что Саша опять может забрать и не вернуть сына», — отметила Милана в интервью 7days.ru.

Однако, несмотря на все свои сомнения, экс-супруга футболиста согласилась с мнением Рудковской. По словам Тюльпановой, в какой-то момент она поняла, что из-за их «разборок» с Александром может пострадать ребенок. Ведь маленький Артемий нуждается как в маме, так и в отце.

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«Были страхи, что Саша может забрать сына»: Тюльпанова пошла на примирение с Кержаковым
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